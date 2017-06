Daniela Katzenberger: Sie amüsiert sich über ihren Still-BH

"Mann, waren das Euter" - mit diesem Spruch sorgt Daniela Katzenberger bei ihren Fans für Lacher!

Die kurivge Blondine scheint beim sonntäglichen Stöbern auf ihren alten Still-BH gestoßen zu sein, und wer dachte, dass die Katze heute mit üppiger Oberweite beeindruckt, der wurde überrascht...

Auf Facebook zog Daniela Katzenberger ihren alten Stillbegleiter noch einmal an - doch an ihrem After-Baby-Body schien der BH in Körbchengröße G nur noch an einer eher ungewöhnlichen Stelle zu passen!

"Der Moment, wenn dir dein alter Still-BH über den Hintern passt", schrieb Daniela Katzenberger mit lachenden Smileys zu dem witzigen Foto und fügte ehrfürchtig hinzu: "Mann, waren das Euter!"

Und auch die Fans zeigten sich nicht nur höchst amüsiert, sondern auch ganz beeindruckt von den Schwangerschaftskurven ihres Idols:

"", kommentierte ein User den lustigen Schnappschuss, "", lachte auch ein anderer.

Tja, es scheint, als könnte Daniela Katzenberger bei ihren Mama-Fans einen neuen Trend ins Rollen gebracht haben...