Daniela Katzenberger: So reagiert sie auf den Ehe-Fake

Daniela Katzenberger: So reagiert sie auf den Ehe-Fake

Diese Schlagzeile war für viele Fans von Daniela Katzenberger ein Schock! Wie die "Bild" berichtet, ist sind die Blondine und ihr Schatz Lucas Cordalis trotz pompöser TV-Hochzeit in Wirklichkeit gar nicht verheiratet! Denn in einem Dokument ist Lucas immer noch als ledig eingetragen. Ist ihre Ehe also nur Fake? Jetzt reagiert Daniela selbst auf die Vorwürfe.

Daniela Katzenberger: Ist sie gar nicht verheiratet?

Daniela Katzenberger zeigt sich verliebt

Daniela Katzenberger postet jetzt ein Foto auf Facebook, dass sie und Lucas Cordalis super verliebt zeigt und beweist: Die Schlagzeilen können ihrer Liebe nichts antun.

Daniela Katzenberger macht Witze über die Schlagzeilen

Auch in den Kommentaren ließ Daniela Katzenberger über die Nachricht schon Dampf ab. Auf die Frage eines Fans, waqs es denn nun mit der Fake-Ehe auf sich hat, antwortet sie: "Die Kirche war aus Pappe, der Pfarrer war ein Schauspieler, das Kleid war schnell irgendwo geliehen, ach ja und meine Tochter ist auch Fake!"

Eine Antwort, ob die beiden denn nun vorm Gesetz verheiratet sind oder nicht, ist dies aber auch nicht....