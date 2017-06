Daniela Katzenberger: So reagiert sie auf die heftigen Vorwürfe ihrer Schwester

Nach dem Tod von Jenny Frankhausers Vater scheint es innerhalb der Familie zu vielen Streitigkeiten gekommen zu sein. Gerade erst erhob die 24-Jährige heftige Vorwürfe gegen ihre Schwester Daniela Katzenberger.

„Was Daniela mir angetan hat, möchte und werde ich niemals verzeihen. Ich habe keine Schwester mehr! Sie ist für mich einfach nur noch ein fremder Mensch, mit dem ich nichts mehr im Leben zu tun haben möchte“, erklärte sie knallhart.

Auf Danielas Facebook-Seite traute sich ein mutiger Fan und fragte nach, was es mit der Sache auf sich hat. „ Man liest viel über deine Familie und dass deine Mama und deine Schwester sich von dir abgegrenzt haben. Deine Schwester hat angeblich gesagt, dass sie keine Schwester mehr hätte. Ist das wirklich alles so bei euch oder wird das mal wieder nur von dem Medien so ausgelegt?“, ist unter einem Foto der TV-Blondine zu lesen.

Die 30-Jährige antwortet prompt und mit einem lächelnden Smiley: „Auf Mallorca scheint die Sonne.“ Wie bitte?! Während einige Fans ihre Antwort nachvollziehbar finden, denken viele auch, dass sie sich der Sache stellen muss. Es scheint allerdings so, als würde Daniela absolut nicht über dieses Thema sprechen wollen.