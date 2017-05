Daniela Katzenberger: So rührend meldet sie sich nach dem Todesfall zurück

Es war ein großer Schock für die Fans, als Daniela Katzenberger verkündete, dass der Vater ihrer Schwester Jenny Frankhauser plötzlich verstorben ist. Sie kündigte eine kleine Social-Media-Pause an, um sich erst einmal um ihre Familie zu kümmern.

Heute meldete sich die 30-Jährige auf ihrer Facebook-Seite zurück. "...Weil es manchmal nicht vieler Worte bedarf... Ich liebe Dich", schrieb sie zu einer süßen Bilder-Collage von sich und ihrer Schwester.

Schon seit Kindetagen stehen die beiden sich sehr nah und verbringen gerne Zeit miteinander. In dieser schwierigen Zeit ist es Daniela natürlich besonders wichtig, ihre Familie so gut es geht zu unterstützen. Deshalb sagte sie bereits vor einigen Tagen all ihre Termine ab.