Daniela Katzenberger: So süß wird sie von Lucas Cordalis verteidigt

Daniela Katzenberger: So süß wird sie von Lucas Cordalis verteidigt

Eigentlich wollte Daniela Katzenberger nur einen süßen Schnappschuss von sich und Töchterchen Sophia posten, doch leider geriet ihr hautenges Outfit sofort in den Fokus ihrer kritischen Fans.

Auf dem Facebook-Schnappschuss zeigt die 30-Jährige sich in einem pinken Kleid. Wer genau hinsieht, der erkennt, dass sich unter dem Kleidungsstück der dunkle Tanga der TV-Blondine abzeichnet. "Man sieht deinen String. Vielleicht solltest du das Kleid das nächste Mal eine Nummer größer kaufen?", kritisiert ein User prompt.

Das lässt Lucas Cordalis sich nicht gefallen und nimmt seine Frau in den Kommentaren sofort in Schutz. "Ich finde es mega, Schatz!“, kommentiert er das Foto seiner Liebsten. Süß! Dass die beiden ein unschlagbares Team sind, dürfte sich besonders nach den jüngsten Ereignissen in der Familie als große Hilfe erweisen...