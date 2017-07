Daniela Katzenberger besorgt: Darf sie als Mama noch sexy sein?

Daniela Katzenberger hat keine Angst davor, ihre Fans an ihrem Leben teilhaben zu lassen. Immer wieder postet sie ungeschminkte Schnappschüsse von sich und zeigt sich von ihrer lustigen Seite.

...ich hab jetzt echt kurz überlegt ob ich dieses Bild posten soll... Ja, ich weiß, ich zeige mich ungeschminkt,... Posted by Daniela Katzenberger on Sonntag, 16. Juli 2017

Auf ihrem Facebook-Account wagte sie nun ein kleines Experiment und postete ein heißes Foto von sich, auf dem sie einen engen Leder-Minirock trägt. „Ich hab jetzt echt kurz überlegt, ob ich dieses Bild posten soll“, beginnt sie. „Ja, ich weiß, ich zeige mich ungeschminkt, brutal unschön morgens nach dem Aufstehen, in Jogginghose usw...und sonst mache ich mir ja auch nicht besonders viel aus Privatsphäre. Nur, ich dachte gerade eben: Darf ich als Mama noch SO einen Rock tragen, ohne gleich verbal in der Luft zerfetzt zu werden?“

Die Fans scheint es jedenfalls nicht zu stören. Obwohl die 30-Jährige sich auf fiese Kommentare gefasst gemacht hat, fallen die Reaktionen ihrer Follower eher positiv aus. „Neben der Tatsache, dass man Mami ist, ist man doch trotzdem noch Frau“, schreibt ein begeisterter Fan. Ob wir Daniela in Zukunft wohl häufiger in sexy Outfits sehen werden?