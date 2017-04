Daniela Katzenberger: Überraschende Verkündung

Seit ihrer großen Weihnachts-Sendung bei RTL2 wurde es um Daniela Katzenberger im TV ruhiger. Dabei dreht die Kult-Blondine zusammen mit Lucas Cordalis und Tochter Sophia schon fleißig die nächste Staffel ihrer Doku. Worum es darin gehen soll, ist bislang nur vage bekannt.

Daniela Katzenberger: Neue Staffel für ihre Doku-Soap

Daniela und Lucas sollen sich von TV-Kameras bei der Suche nach einem neuen Familiennest begleiten lassen, heißt es. Doch nun kam heraus, was Dani wirklich in der Show verkünden will. Und das ist wirklich eine zuckersüße Überraschung!

Die ganze Geschichte erfahrt Ihr im Video: