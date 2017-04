Daniela Katzenberger: Überraschendes erstes Mal

Während es in Deutschland immer wieder regnet, genießt Daniela Katzenberger die Sonnenstrahlen auf Mallorca in vollen Zügen. Gemeinsam mit ihrer kleinen Familie verbringt sie die Zeit am Strand und im Garten.

Um ihre Fans an dem tollen Wetter teilhaben zu lassen, postet sie immer wieder hübsche Schnappschüsse von sich – einige davon sogar im Bikini. Während die meisten ihrer Follower an den heißen Fotos nichts auszusetzen haben, merkt einer an, dass Daniela viel zu dünn sei. „Das ist eine sehr, sehr seltene Aussage“, antwortet die 30-Jährige lachend. „Ehrlich gesagt, hab ich das noch nie gehört. Eigentlich immer nur das Gegenteil“.

Tja, es gibt eben für alles ein erstes Mal!