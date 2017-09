Daniela Katzenberger: Versöhnung mit Mama Iris Klein

Daniela Katzenberger: Versöhnung mit Mama Iris - Die Situation bei den Katzenbergers ist nicht leicht im Moment. Daniela Katzenberger und Schwester Jenny Frankhauser haben Streit und glaubt man Jenny, so gibt es auch Streit zwischen Dani und ihrer Mutter Iris Klein. „Daniela spricht nicht mehr mit uns. Sie hat nicht nur mit mir, sondern auch mit unserer Mutter den Kontakt abgebrochen“, sagte Jenny erst kürzlich gegenüber der Closer.

Daniela Katzenberger: Sie bricht Mama Iris das Herz

Doch so wie es aussieht, macht Daniela Katzenberger nun der ersten Schritt zur Versöhnung mit ihrer Mutter. In ihrer Instagram-Story taucht plötzlich ein altes Foto von Dani und Iris Klein auf. Darauf steht "Miss you, Mama". Es geht also endlich wieder bergauf mit dem Katzenberger-Clan.

Bislang schwieg Dani weitestgehend zu dem Konflikt mit ihrer Schwester, saß die Sache bislang aus. Nun wagt sie sich erstmals hervor und stiften Frieden mit ihrer Mutter. Da rudert dann auch Jenny Frankhauser zurück, sagt, dass Iris Klein sich ja so gut es geht aus dem Streit herausgehalten habe. Auf das Foto von Daniela hat Iris zumindest in der Öffentlichkeit noch nicht reagiert, aber wenn diese Versöhnung erst gemacht ist, finden vielleicht auch die zerstrittenen Schwestern wieder zueinander.