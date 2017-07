Daniela Katzenberger: Widersprüche zur standesamtlichen Trauung - Es wäre eigentlich gar nichts dabei, wenn es von Anfang an geheißen hätte, dass erstmal nur die kirchliche, zeremonielle Trauung stattfindet und dann irgendwann später, wenn Zeit dafür ist die Standesamtliche. So erklärte Daniela Katzenberger auch schon, dass das für sie und Lucas Cordalis nur Papierkram und Bürokratie sei.

Daniela Katzenberger: Ist sie gar nicht verheiratet?

Während dieser Standpunkt durchaus nachvollziehbar ist, wundert man sich doch über eine Reihe an Widersprüchen. So erklärte Daniela Katzenberger zu dem offiziellen Dokument, welches der Bild vorliegt, das Lucas Cordalis als "ledig" bezeichnet: „Lucas ist natürlich verheiratet. Ich kenne dieses Dokument, von dem Sie sprechen, nicht.“

Verschiedene Aussagen kollidieren

Der OK! gegenüber spricht Daniela Katzenberger von etwas ganz anderem. Dort heißt es, sie hätten die standesamtliche Trauung für den 6. Juni geplant, mussten aber wegen neuer Projekte an den Tagen verschieben. "Wir sind irgendwie nur unterwegs und haben erst Mitte August Zeit fürs Standesamt", also doch noch nicht vor dem Gesetz verheiratet? Vor einiger Zeit hieß es in einem Statement des Managements wiederum: "Die standesamtliche Trauung hat außerhalb der kirchlichen Zeremonie und unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden." Huch?

Die Verwirrung ist perfekt. Neben der Frage, was nun stimmt und was nicht, fragt man sich vor allem auch warum es bei dieser Frage so ein Hin und Her gibt.