Daniela Katzenberger: "Wir sehen nackt einfach besser aus als Männer"

Pünktlich zum Weltfrauentag hat Daniela Katzenberger eine witzige Botschaft an ihre Fans. Auf ihrer Facebook-Seite gratuliert die selbst ernannte Tussi ihren weiblichen Followern zu ihrem Ehrentag.

„Mädels, wir wussten es doch schon lange oder?“, schreibt die 30-Jährige amüsiert. „Wir haben nicht nur das Recht auf viiiieeele Schuhe, wir dürfen außerdem auch Rosa und Pink zur schönsten Farbe der Welt erklären. Außerdem haben wir alle 4 Wochen die Lizenz zum Zickigsein und das Beste ist... Wir sehen nackt einfach besser aus als Männer“.

Da können ihr die Fans nur zustimmen. „Endlich mal Feminismus, der nicht so verkrampft ist. Power to the people!“, ist unter dem Schnappschuss zu lesen, auf dem Daniela eine pinke Jacke und rosa Schuhe trägt. Es scheint, als hätte Dani mit ihrer lockeren Art mal wieder voll ins Schwarze getroffen.