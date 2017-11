Daniela Katzenberger: Wundervolle Neuigkeiten! Sie macht es offiziell

Daniela Katzenberger kann es einfach nicht lassen! Ein Projekt jagt das nächste. Entspannung scheint die Power-Blondine nicht zu brauchen.

Kaum hat sie die "Daniela Katzenberger", ein eigenes Magazin herausgebracht und läuft nach ihrer Hochzeits-Show momentan nun auch nich mit ihrer eigenen Styling-Sendung im TV - da lässt sie auch schon die nächste Bombe platzen!

Neues Projekt Kommt nächstes Jahr. Freue mich Ein Beitrag geteilt von Daniela Katzenberger (@danielakatzenberger) am 22. Nov 2017 um 0:28 Uhr

Wundervolle Neuigkeiten für alle Fans der Katze: Sie arbeitet schon wieder an einem neuen Projekt! Das verkündete Daniela Katzenberger jetzt selbst auf Instagram.

Daniela Katzenbergers Fans freuen sich mit ihrem Idol

"Neues Projekt. Kommt nächstes Jahr. Freue mich", schrieb Daniela Katzenber unter ein Foto, das sie mit Lockenwicklern im Haar vor einem riesigen Schminktisch zeigt.

Daniela Katzenberger & Costa Cordalis: Gemeinsames Selfie belegt Familienfrieden!

Dreht sich für die Katze also auch im kommenden Jahr alles um Mascara und Lippenstift? Was es auch ist - ihre Fans können das kommende Jahr kaum noch abwarten: Sie schreiben in den Kommentaren wie sehr sie sich freuen und loben ihre Dani dafür, dass sie so fleißig ist!