Daniela Katzenberger: Zum 1. Hochzeitstag gibt es ein RTL II-Special!

Fast ein Jahr ist es her, seit Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis sich im TV das Ja-Wort gegeben haben. Diesen besonderen Moment lassen die beiden jetzt in einem RTL II-Special Revue passieren!

Das einstündige Special zur der Promi-Hochzeit des letzten Jahres wird sich voll und ganz auf das glückliche Ehepaar konzentrieren. Die beiden werden sich in der Sendung an die schönsten Momente ihrer Zeit als Partner erinnern. Und natürlich dürfen sich die Fans auch auf die besten Szenen der TV-Traumhochzeit freuen.

Daniela Katzenberger: Hochzeitsspecial am 5. Juni

RTL II zeigt "Daniela & Lucas - Der erste Hochzeitstag" am 5. Juni um 19 Uhr. Trotz der anhaltenden Gerüchte, dass ihre Ehe in Gefahr sein könnte, scheinen Daniela und Lucas also als Paar super glücklich zu sein.

Viel mehr Sorgen macht sich die Katze wohleher um die Quote, denn während die große Hochzeit vor knapp einem Jahr 10,2 Prozent Marktanteil erreichen konnte, floppte zuletzt das Weihnachtsspecial, dass Einblick in das Weihnachtsfest von Daniela, Lucas und ihrer Tochter Sophia geben sollte.

So oder so, Daniela Katzenberger-Fans werden am 5. Juni auf jeden Fall mit der Kultblondine in Erinnerungen schwelgen!