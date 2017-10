Danielle Darrieux: Die französische Schauspielerin starb mit 100

Die französische Schauspielerin Danielle Darrieux starb bereits am Dienstag im Alter von 100 Jahren. Die Mitteilung ihres Todes wurde jetzt von ihrem Lebensgefährten bekannt gegeben. Die Französin wurde in den 1950er zu einem legendären Filmstar. Bis vor wenigen Jahren stand die Diva noch vor der Kamera.

Danielle Darrieux Durchbruch in Hollywood

Neben vielen französischen Filmen spielte "DD" ebenfalls in Hollywoodproduktionen mit. Im Jahr 1936 begann dort ihre internationale Karriere mit dem Film "The Rage of Paris".