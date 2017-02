Daniela Katzenberger: Mieser Facebook-Diss gegen Sarah Lombardi?

Nanu, was geht denn da ab? Wird da jetzt etwa lustig vor sich hin gemobbt? Daniela Katzenberger hat auf Facebook ein Foto gepostet, das ein kleines bisschen nach miesem Diss gegen Sarah Lombardi aussieht. Zumindest ihre Worte dazu wirken etwas gezielt gegen die junge Mama. Vom Friseur grüßt die Blondine ihre Fans und schreibt zu dem Selfie: „Was soll ich sagen.. Ja , ich musste mal wieder den Ansatz färben *nerv*. Ps. Nein, ich mache KEINE komische Tee-Werbung, ha ha. Ich mag eigentlich keinen Tee, hab nur ne winzige Erkältung. Geht‘s euch gut ihr Lieben?“

Was soll ich sagen... Ja , ich musste mal wieder den Ansatz färben *nerv* Ps. Nein , ich mache KEINE komische... Posted by Daniela Katzenberger on Montag, 20. Februar 2017

Gibt es Ärger zwischen Daniela Katzenberger und Sarah Lombardi?

Ups, das klingt irgendwie schwer nach Tiefschlag gegen Sarah Lombardi. Die macht schließlich rund um die Uhr Werbung für Fitness-Tee und wird dafür immer wieder scharf kritisiert. Doch warum sollte ihre Daniela Katzenberger so übel mitspielen? Die Promi-Mütter haben eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Vielleicht wollte sich Daniela Katzenberger auch einfach allgemein über ihre prominenten Kollegen lustig machen, die diesen Tee bewerben. Denn es scheint so, als würde praktische jeder, der mehr als 100 Follower hat, mit Teebecher in der Hand in die Handykamera grinsen. Oder ist es etwa eine Ansage an den Tee-Hersteller selbst? Es nicht auszuschließen, dass die Firma schon mehrfach bei der Katze angeklopft hat und sie vielleicht einfach von den vielen Anfragen genervt ist. Wie auch immer Daniela Katzenberger den Post gemeint hat, ihre Fans feiern ihren Humor. Und Sarah Lombardi scheint sich bislang noch nicht angegriffen zu fühlen.