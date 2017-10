Unglaubliches Wetter-Phänomen!: Darum ist die Sonne rot!

Wie auf dem Mars! Am Himmel spielt sich derzeit ein unglaubliches Wetter-Phänomen ab, denn die Sonne hat sich rot gefärbt – aber was steckt wirklich dahinter?

Besonders in Großbritannien, aber auch teilweise in Deutschland hat sich die Sonne am Dienstag rot gefärbt. Das ist auf den Hurrikan „Ophelia“ zurückzuführen, welcher derzeit im Westen Europas wütet.

Der Grund für die rote Sonne ist tropische Luft, aufgewirbelter Staub aus der Sahara aber auch aus den Waldbränden in Portugal und Spanien, welcher der Hurrikan mit sich bringt. Die „Blutsonne“ war vor allem in Bristol, Devon und Cornwall gut zu sehen, aber auch in Deutschland und Frankreich. Eine Gesundheitsgefahr besteht für Menschen übrigens nicht, da sich der Staub sehr hoch in der Atmosphäre sammelt.

Mehrere User haben von dem seltenen Naturschauspiel zahlreiche Fotos beim Kurznachrichtendienst Twitter. Der Hurrikan „Ophelia“ ist extrem gefährlich und hat mittlerweile schon drei Todesopfer gefordert.