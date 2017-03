Das Baby kann jeden Moment kommen: Starke Senkwehen bei Isabell Horn

Jetzt kann es jeden Moment losgehen!

Isabell Horn ist bereit: Die schöne Schauspielerin ist in den 39. Schwangerschaftswoche und kann es kaum noch erwarten, bis ihr kleines Töchterchen endlich zur Welt kommt.

Per Facebook und YouTube hielt die ehemalige GZSZ-Darstellerin ihre Fans während der ganzen Schwangerschaft mit Fotos und Neuigkeiten rund um ihre anderen Umstände auf dem Laufenden - jetzt schickte sie das vorraussichtlich letzte Schwangerschafts-Update vor der Geburt!

"Ich hab echt so das Gefühl, in den nächsten Tagen geht es los, oder womöglich heute. Also, theoretisch kann es jetzt losgehen", erklärte die werdende Mama in einem YouTube-Video.

"Die Kleine ist um die 3.000 Gramm schwer, komplett ausgewachsen, es ist alles wunderbar. Die letzten Untersuchungen, das war alles tipptopp."

Lange wird es also sicher nicht mehr dauern, auch die Senkwehen haben bei Isabell Horn schon eingesetzt:

"Ich habe jetzt, was natürlich auch gut ist und dazu gehört, in den letzten Tagen richtig starke Senkwehen."

Klingt, als ob sich die Fans bald schon auf das erste Video von Isabell Horns kleinem Töchterchen freuen könnten!