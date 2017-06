Das Sommerhaus der Stars 2017: Das sind alle Kandidaten-Paare - Es geht schon wieder los! RTL bringt seinen Überraschungshit vom letzten TV-Sommer zurück und verrät nun alle acht prominenten Kandidaten-Paare. Einige von ihnen wurden schon im Vorfeld entlarvt, doch wartet RTL noch mit der einen oder anderen Überrschung auf. Am 2.August geht es um20:15 Uhr bei RTL los.

Aurelio Savina und Freundin Lisa Freidinger

RTL/ Stefan Menne RTL/ Stefan Menne

Hoffentlich belebt seine Freundin ihn ein wenig. Im Dschungelcamp galt Aurelio Savina als einer der langweiligsten Kandidaten. Immerhin ist er damit recht unbeschadet durch die Show gekommen. Unterhaltsam war es mit ihm aber nicht.

Giulia Siegel und Freund Ludwig Heer

RTL / Stefan Menne RTL / Stefan Menne

Sie waren recht früh als Kandidaten-Paar bekannt. Von Giulia Siegel hatte man schon länger nichts gehört. Auch sie blickt wie viele andere Kandidaten im "Sommerhaus der Stars" auf eine Teilnahme im Dschungelcamp zurück.

Helena Fürst und Freund Ennesto Monte

RTL /Stefan Menne RTL /Stefan Menne

Da können wir uns auf etwas gefasst machen. Wenn das Paar im "Sommerhaus der Stars" ebenso ungefragt offenherzig mit dem eigenen Sexleben umgeht, dann wird es wohl eine Menge zu sehen geben.

Martin und Sonja Semmelrogge

Martin Semmelrogge gehört zu den wenigen Kandidaten im Sommerhaus der Stars, der schonmal eine richtige Karriere im TV hatte. Zwar lief es in den letzten Jahren für den Kult-Schauspieler etwas schlechter, doch ist sein Name immer noch bekannt.

Manfred und Jana Ludolf

RTL / Stefan Menne RTL / Stefan Menne

Für Manni und die Ludolfs war die TV-Karriere immer nur etwas was nebenbei lief. Die Leidenschaft für Autos ist geblieben und so werkelt er mit seiner Familie immer noch an Motoren herum, wenngleich er vor Jahren schon mit Bruder Peter Ludolf gebrochen hat.

Markus Mörl und Freundin Yvonne König

RTL / Stefan Menne RTL / Stefan Menne

Zwei Fliegen mit einer Klappe für RTL: Mit Markus Mörl und Yvonne König haben sie gleich zwei Reality-TV-Klischees am Start: Den NDW-Star und die Mallorca-Sängerin.

Hubert Fella und Freund Matthias Mangiapane

RTL / Stefan Menne RTL / Stefan Menne

Die Mitbewohner im Sommerhaus der Stars können nur hoffen, dass dieses "Hot oder Schrott"-Paar sich nicht so schrill verhält, wie es sich kleidet. Für den Zuschauer dürfte es dann aber erst so richtig interessant werden.

Nico Schwanz und Freundin Saskia Atzerodt

RTL / Stefan Menne RTL / Stefan Menne

Bei der turbulenten Vorgeschichte des Paares wird bei diesen beiden Kandidaten schon spekuliert, ob sie Rocco & Angelina 2.0 werden könnten.