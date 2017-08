Das Sommerhaus der Stars 2017: Sind Saskia Atzerodt und Nico Schwanz die Gewinner? - Das Feld hat sich gelichtet. Nur noch vier Paare sind im Sommerhaus der Stars. Markus Mörl und Yvonne König, Hubert Fella und Matthias Mangiapane, Saskia Atzerodt und Nico Schwanz und Helena Fürst mit Ennesto Monté.

So werden sie Gewinner im Sommerhaus der Stars

Doch wie stehen die Siegeschancen? Die stabileren Paare mögen zwar definitiv Hubert und Matthias und Markus und Yvonne sein, doch der größere Ehrgeiz liegt bei den anderen beiden Paaren. Möglicherweise schon damit die für die Show geopferte Beziehung nicht ganz umsonst war. Wenn die Trennung ins Haus steht, dann möchten sie wenigstens als Gewinner aus der Sendung gehen.

Nico Schwanz & Saskia Atzerodt: Trennung wegen "Sommerhaus der Stars"

Sollte es tatsächlich zu einem Finale zwischen Saskia mit Nico und Helena mit Ennesto kommen, stünden die Chancen für erstere wohl besser. Schon im Dschungelcamp bewies Helena Fürst, dass sie bei solchen Spielen nicht gerade ein goldenes Händchen hat. Obendrein wirken Saskia Atzerodt und Nico Schwanz auch etwas sportlicher als das andere Paar und könnte so schon einen physischen Vorteil haben. Zudem scheint die Beziehung der beiden Models an dem Punkt der Show noch nicht so zerrüttet zu sein, wie die von Helena Fürst und Ennesto Monté. Auch das könnte ein Vorteil sein.