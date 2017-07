Das Sommerhaus der Stars: Aurelio Savina jagt nun Pädophile im Internet - Auf den ersten Blick ist nicht so ganz nachzuvollziehen, was hier vor sich geht, doch bei genauerem Hinschauen erkennt man, dass sich Aurelio Savina und Freundin Lisa Freidinger mit den Bloggern Markus Schulz und Nadine Hochgatterer zusammengetan haben um Pädophile im Internet zu enttarnen.

Auf der Seite "Shades of Childhood", die Aurelio Savina und Lisa Freidinger erstellt haben, sehen wir, wie sie aktiv werden. In Live-Videos bei Facebook zeigen sie, wie sie sich als 13-jährige Mädchen ausgeben und so an ältere Männer geraten, die sie teilweise nach Hause einladen. Beim Telefonat versuchen sie so viel Informationen wie möglich herauszubekommen, ehe sie den vermeintlich Pädophilen konfrontieren.

In einem Video erklärt Aurelio, dass er sich durchaus bewusst ist, dass er sich darüber bewusst ist, dass er sich mit solchen Maßnahmen durchaus auch am Rande der Legalität bewegen könnte. "Es gibt Dinge in Deutschland, die geändert werden müssen. Ich nehme auch in kauf bestraft zu werden von der Staatsgewalt. Aber ich nehme es in kauf, wenn ich weiß, dass es was bringt", sagt er dazu.

Wir gegen Kindesmisshandlungen!!! Facebook löscht meine Post's und die Gerichte spucken uns ins Gesicht indem die Strafen für Pädophile so lächerlich minimalistisch ausfallen! Es sind unsere Kinder und niemand hat das Recht sie auch nur mit einem Finger zu berühren! Individuen die Kindern weh tun oder misshandeln,Witze darüber machen oder ähnliches müssen bestraft werden! Wir tun das nicht für uns ! Wir tun es für unsere Kinder und das sollten wir uns immer vor Augen halten! Ich habe immer gesagt wenn ich für das richtige bestraft werden sollte ,dann nehme ich das in Kauf und es gibt wohl nichts richtigeres als unsere Kinder zu schützen. Das ist ein Aufruf ! Mein letzter um euch die Augen zu öffnen ...entweder ihr geht diesen Weg mit mir oder ich gehe ihn allein mit meinen Jungs! #shadesofchildhood #wirgegenkindesmisshandlung Posted by Aurelio Savina on Samstag, 27. Mai 2017

Bislang konnte der künftige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat noch nicht all zu viele seiner Follower auf die "Shades of Childhood"-Seite bringen, doch erfahren sie momentan eine Menge positives Feedback. Obwohl grundsätzlich die meisten Kommentatoren hinter ihnen stehen, gibt es auch kritische Stimmen zur Vorgehensweise, die mahnen, dass die Gesetze derlei Pädophilenjagden ganz schnell beenden könnten.

Neben den Jagden wollen Aurelio Savina und Lisa Freidinger auch eine Demonstration für ein schärfes Strafmaß für Kinderschänder auf die Beine stellen. "Das Ziel ist es, mit 100000 Menschen zusammen mit Aurelio Savina, Lisa Freidinger und anderen in der Öffentlichkeit stehenden Vertretern auf die Strasse zu gehen und gegen das viel zu geringe Strafmaß für Pädophile zu demonstrieren!"