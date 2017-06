Das Sommerhaus der Stars: Das werden die Kandidaten 2017

9. Juni 2017

Wer wird in der zweiten Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" dabei sein?

Wie auch beim Bachelor und beim Dschungelcamp bemüht sich RTL bezüglich der teilnehmenden Kandidaten dichtzuhalten. Und wie auch beim Bachelor und beim Dschungelcamp sind ihnen andere Medien dicht auf den Fersen und finden die Teilnehmer schon vorher heraus. Und so gibt es auch dieses Mal schon vor der offiziellen Ankündigung des Starttermins die ersten Kandidaten-Paare zu enttarnen.

Wie die Bild berichtet, sorgen in diesem Jahr Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst und Schlagersänger Ennesto Monte für jede Menge Drama und merkwürdige Momente. Zudem sei sie derzeit sogar schwanger mit Zwillingen und hat mit besonderen Belastungen zu kämpfen.

Zumindest als Paar dürften Ross Antony und Paul Reeves für etwas Ruhe sorgen. Sie sind bereits seit 2006 verheiratet. Allerdings ist nirgends wirklich Ruhe, wo Ross Antony auftaucht.

Mit Giulia Siegel ist noch ein ehemaliger Dschungelcamper dabei. Sie soll mit Freund Ludwig Herr ins "Sommerhaus der Stars" einziehen. Über die beiden als Paar ist noch nicht all zu viel bekannt.

Damit stehen drei der sieben Paare die in der Show dabei sein werden, mehr oder weniger fest. Ansonsten wird derzeit noch darüber gemunkelt, dass zum einen Gina Lisa Lohfink mit Freund Emir Kücükakgül dabei sein könnte. Zum anderen werden auch Bachelor Sebastian Pannek und Freundin Clea-Lacy Juhn als mögliche Teilnehmer gehandelt.

Wie wurde "Das Sommerhaus der Stars" zum Erfolg?

Das Konzept der Show stammt ursprünglich aus Israel. Verschiedene Promipaare in einem Haus für zwei Wochen zusammen. Immer wieder gibt es kleiner Aufgaben, die die Paare bewältigen müssen. Ein bisschen wie ein aufgelockertes "Promi Big Brother" mit Paaren. Mitten im Sommer rechnete wohl niemand der RTL-Show, die nicht einmal besonders viel beworben wurde, große Chancen auf gute Quoten aus.

So ist es wohl den Casting-Redakteuren zu verdanken, dass die Show zu Hit wurde. So sorgte das Dauerdrama vom derzeitigen Neu-Paar Angelina Heger und Rocco Stark alleine schon für einen hohen Fremdschämfaktor Unterhaltungsfaktor. Auch das Beziehungsleben des schrägen Hubert Kah wusste zu fesseln. Und plötzlich hatte RTL eine Art Dschungelcamp für das Sommerprogramm. Bereits mit der ersten Folge holte die Show bereits zweistellige Marktanteile im schwierigen Sommergeschäft. Die Frage ist derzeit nur, ob sie es auch in der zweiten Staffel schaffen, Drama und Unterhaltung in das "Sommerhaus der Stars" zu holen.

Das waren die Paare in Staffel 1

Hubert Kah und Ilona Magyar

René Weller und Ehefrau Rosemarie Weller

Alexander Posth und Ehefrau Angelina Huth

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

Thorsten Legat und Ehefrau Alexandra Legat

Chris Töpperwien und Ehefrau Magey Kalley

Rocco Stark und Angelina Heger

Wie hoch sind die Gagen im Sommerhaus der Stars

Laut Berichten der Bild seien die Gagen natürlich nicht ganz auf dem Preisniveau des Dschungelcamps oder Promi Big Brothers. So sollen etwa Angelina Heger und Rocco Stark, ähnlich wie Xenia von Sachsen und Rajab Hassan und Alexander und Angelina Posth, 30.000 Euro Gage als Paar bekommen haben. Das Gewinnerpärchen räumte noch zusätzlich 50.000 Euro ab.

Xenia von Sachsen: Brust-OP vom Sommerhaus-Geld

Thorsten Legat und Ehefrau Alexandra hätten sogar starke 65.000 Euro und damit mehr als doppelt so viel wie die jungen Paare bekommen. Gagensieger sei Hubert Kah mit 100.000 Euro für den Auftritt von ihm und seiner Freundin Ilona im Sommerhaus der Stars.