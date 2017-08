Das Sommerhaus der Stars: Helena Fürst ist offenbar wieder verliebt!

Na, da schwebt offenbar jemand auf Wolke Sieben! Im "Sommerhaus der Stars" ist Helena Fürst noch mit Ennesto Monte zusammen. Doch mit dem Ende der Show, kam auch das Ende der Beziehung. Alleine ist die Fürstin aber offenbar nicht mehr. Hat sie einen neuen Freund?

Helena Fürst: "I only have eyes for you."

Bei Facebook gibt Helena Fürst jedenfalls ein eindeutiges Statement. Zu einem Bild, auf dem die "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin verträumt in die Kamera schaut, schreibt sie: "I only have eyes for you!" Was bedeutet: "Ich habe nur Augen für dich." Dazu setzt sie ein verliebtes Emoji. Da hat sich jemand ganz offensichtlich verguckt! Doch in wen?

Helena Fürst: Liebescomeback mit Ennesto?

Wer hat das Herz von Helena Fürst erobert? Helena gibt sich verschwiegen. "Ich meine jemanden bestimmten", schreibt sie nur grinsend dazu. Die Fans rätseln - und natürlich fällt auch der Name Ennesto. Sind die beiden etwa wieder ein Paar? Zumindest darauf gibt Helena eine eindeutige Antwort. Wie aus der Pistole geschossen schreibt sie: "NEIN!"

Wer ihr neues Herzblatt ist, will Helena Fürst nicht verraten. Sie geht es diesmal ohnehin etwas langsamer an. Vom Verliebtsein will sie jedenfalls noch nicht so richtig sprechen. "So schnell geht das nicht mehr bei mir", erklärt sie. Nach der Liebespleite mit Ex Ennesto ist das nur zu verständlich....