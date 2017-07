Das Sommerhaus der Stars: Manni Ludolf arbeitet schon an Baby Nr.1

Mit 48 Jahren hatte er zum ersten Mal Sex, jetzt soll es für Manni Ludolf ganz schnell gehen. Der "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat arbeitet fleißig am Nachwuchs! Verkünden er und seine Frau Jana bald die süßen Baby-News?

Das Sommerhaus der Stars: Manni Ludolf will nur ein Kind

"Ein Kind bringt eine Beziehung stärker zusammen. Wir arbeiten an unserem Nachwuchs", schwärmt er gegenüber "t-online.de". Manni Ludolf stammt selbst aus einer großen Familie, wuchs mit drei Geschwistern auf. Doch er selbst möchte nur ein, höchstens zwei Kinder. "Uns reicht schon ein Kind oder vielleicht zwei. Es muss nicht so sein wie bei uns. Wir waren zu sechst, mein Vater hatte 17 Geschwister. So viel brauchen wir nicht", so Manni Ludolf weiter. Und auch was das Geschlecht angeht, sind sich der TV-Star und seine Frau einig.

Das Sommerhaus der Stars: Manni Ludolf hatte mit 48 sein erstes Mal

Das Sommerhaus der Stars: Manni Ludolf und Jana wünschen sich ein Mädchen

Im Interview mit "t-online.de" erklärt Jana: "Es ist unser größter Wunsch, dass wir Kinder haben. Wir hätten beide am liebsten ein Mädchen."

Seit acht Jahren sind Manni Ludolf und Jana ein Paar. 2012 heirateten sie. Jetzt wollen sie endlich auch den nächsten Schritt warten. Und wer weiß, vielleicht lassen sie ja sogar pünktlich zum Start von "Das Sommerhaus der Stars" die Baby-Bombe platzen...