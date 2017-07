Das Sommerhaus der Stars: Manni Ludolf malt Bilder, die sogar ausgestellt werden - Zu der Zeit in der die Ludolfs ihren großen Erfolg im TV hatten, war es nie so richtig ein Thema. Doch einige Jahre später wissen wir, dass Manni Ludolf ein wahrer Künstler ist. Und das ist er nicht nur mit Werkzeug und Motoren, sondern auch mit dem Pinsel. Ja, Manni Ludolf malt und das offenbar gar nicht so schlecht.

Das Sommerhaus der Stars: Manni Ludolf hatte mit 48 sein erstes Mal

Galerist Detlev Kümmel lernte Manni Ludolf üb den "Bares für Rares"-Antiquitätenhändler Walter Lehnertz kennen. Wenig später stellte Kümmel die Ludolf-Werke bei der "stuttgart art" aus. „Ein Kunde war so begeistert, dass er an den Arbeiten von Günther Uecker und Marc Chagall vorbei direkt zu Manni Ludolf ging und auch einige Bilder von ihm erwarb“, erklärte Kümmel. Wenig später stellte er weitere Bilder von Manni Ludolf in seiner eigenen Galerie aus.

Kommt sein Kinderbuch nach "Das Sommerhaus der Stars"?

„Mein Onkel Hannes war Kunstmaler, und als ich in der Schule war, habe ich mit Begeisterung die Lehrer gemalt“, berichtete Manni Ludolf gegenüber come-on.de. Zunächst habe er sich an Ölfarben versucht, aber nur wenig später war dann doch der pragmatische Autoschrauber in ihm durchgekommen: "Weil diese Ölfarben so lange trocknen und ich ein ungeduldiger Mensch bin, schwenkte ich zum Acryl um.“ Vor rund 10 Jahren, also zum Beginn der TV-Karriere der Ludolf-Brüder begann der "Sommerhaus der Stars"-Kandidat seine Kunst.

Nach den Erfolgen in den Galerien hatte Manni Ludolf auch schon ein weiteres künstlerisches Ziel. Im August 2016 berichtete er, dass er an einem Kinderbuch arbeite. Seither hat man davon nichts mehr gehört, aber möglicherweise nutzt er auch die PR durch "Das Sommerhaus der Stars" um sein, mittlerweile möglicherweise fertiges, Kinderbuch an den Mann zu bringen.