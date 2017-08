Das Sommerhaus der Stars: Notarzt-Drama!

Schock-Moment im "Sommerhaus der Stars"! Ein Notarzt muss zum Haus anrücken! Doch was ist passiert?

Das Sommerhaus der Stars: Jana Ludolf muss untersucht werden

In der Vorschau kann man sehen, dass der Notarzt wegen Jana Ludolf kommt. Ihr geht es offenbar nicht gut! Was ihr fehlt, ist bisher nicht bekannt. Zunächst wird bei der jungen Frau der Blutdruck gemessen, Manni Ludolf weicht ihr nicht von der Seite. Jana leidet von Anfang an im Haus, ihr geht vor allem der Zoff zwischen den Bewohnern extrem nah! Der Stress scheint sich nun auch auf ihren Körper auszuwirken.

Das Sommerhaus der Stars: Der Zoff eskaliert

"Das Sommerhaus der Stars" ist definitiv nichts für schwache Nerven! Die Promis gehen sich gegenseitig an die Gurgel und zoffen sich was das Zeug hält. Vor allem zwische Helena Fürst und Giulia Siegel fliegen die Fetzen. Eine Situation, die Jana Ludolf einfach nicht erträgt: Sie bricht in Tränen aus und kann sich gar nicht mehr beruhigen.

Das Sommerhaus der Stars: Verlassen Manni Ludolf und Jana freiwillig das Haus?

Die Sorge um Jana ist groß und bereits seit letzter Woche stellt sich die Frage: Verlassen sie und Manni Ludolf vielleicht sogar freilwillig das Haus? Die Antwort gibt es im "Sommerhaus der Stars", Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL