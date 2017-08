Das Sommerhaus der Stars: Nach Heul-Shitstorm provoziert Saskia ihre Hater - So richtig galant war das ja nicht im Viertelfinale von "Das Sommerhaus der Stars". Saskia Atzerodt weinte viel. Sehr viel. Zu viel für den Geschmack einiger entnervter Zuschauer, die "das Geplärre" nicht mehr aushalten und sich wünschten, dass sie und Nico Schwanz die Show verlassen müssen.

"Saskia ist so anstrengend. Ich hoffe für uns alle, dass sie bald aus der Pubertät raus ist", giftet jemand auf Twitter. "Geh Heulen, keiner braucht dich!", wettert jemand. "Ich dachte im Sommerhaus wäre die Teilnahme erst ab 18!", bezieht sich ein weitere Tweet auf das etwas bockige Verhalten der Ex-Bachelor-Kandidatin. Doch das Model-Pärchen schaffte es ins Halbfinale und wir dürfen weiter den Verfall zweier Beziehungen dank "Das Sommerhaus der Stars" verfolgen.



Und sie lässt sich offenbar nicht unterkriegen und legt noch einen drauf.

Saskia Atzerodt: Liften und Shoppen als Antwort auf die Hater



"Nach dem Stress erstmal zum liften gehen", postete Saskia Atzerodt am morgen darauf. Ist das ihr Ernst? Während den Netz-Hatern wohl schon giftige Kommentare in die Fingerkuppen schießen, klärt sie aber schon auf, dass es nur ein Spaß sei und es nur darum ginge, ihre "Wimpern zu liften". Da sind selbst ihre Fans etwas erleichtert.



Das letzte Mal, als sie sich von Nico Schwanz trennte, glänzte sie auch nicht gerade mit einer goldenen Idee. Sie ließ eine Nacht mit sich auf einem Excort-Portal versteigern. Immerhin kam es letztenendes nicht zu jener Nacht. Doch bis heute fragt man sich, wie sie auf so eine merkwürdige Idee gekommen sein mag.