Im "Sommerhaus der Stars" knallt es! Seit der ersten Sendung wird gezofft, getrunken und gepöbelt. Besonders Sonja Semmelrogge eckte bei den restlichen Bewohnern an. Die Konsequenz: Sie und ihr Liebster Martin Semmelrogge mussten das Haus verlassen. Nun könnte ihnen ein Paar freiwillig folgen!

Das Sommerhaus der Stars: Jana Ludolf bricht zusammen

Bereits in der Vorschau kann man sehen, dass eine Bewohnerin mit dem Zoff und den Zickereien offenbar so gar nicht klarkommt! Jana Ludolf bricht in der nächsten Folge in Tränen aus und kriegt sich gar nicht mehr ein. Die Situation scheint die junge Frau zu überfordern. Ihr Mann Manni Ludolf versucht seine Liebste so gut sie möglich zu trösten. Vergeblich! Ziehen die beiden die Konsequenzen und verlassen freiwillig das "Sommerhaus der Stars"?

Das Sommerhaus der Stars: Jana und Manni Ludolf machen eine Ansage

Nach dem Tränen-Drama trommeln Manni Ludolf und seine Frau Jana die Bewohner im Wohnzimmer zusammen, weil sie eine Ansage machen wollen. Die Situation ist angespannt. Werfen sie etwa wirklich das Handtuch und geben ihren Ausstieg bekannt? Die Antwort gibt es im "Sommerhaus der Stars" (Mittwoch, 20.15 Uhr, RTL).