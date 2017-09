Das Supertalent 2017: Livestream und Wiederholung

Es geht wieder los: Am 16. September 2017 startet bei RTL die neue Staffel von „Das Supertalent“.

Ob Einzeltalente oder Gruppenperformances, Laien oder Profis, jung oder alt, Mensch oder Tier: In der neuen Staffel der Castingshow ist alles erlaubt! Die Kandidaten versuchen, mit ihrem Können die Juroren zu überzeugen. In der Jury sitzen diesmal Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Nazan Eckes.

Das Supertalent 2017: Livestream

„Das Supertalent“ läuft bei RTL immer samstags um 20:15 Uhr. Es gibt aber auch einen Livestream bei RTL Now – dieser ist aber nicht kostenlos, sondern kostet 2,99 Euro im Monat. Dafür kannst du das komplette RTL-Programm und die anderen Sender der Gruppe sehen.

Gibt es eine Wiederholung von „Das Supertalent“?

RTL wiederholt „Das Supertalent“ immer nochmal im TV. Die Wiederholung läuft in der Nacht von Samstag zu Sonntag gegen 1 Uhr und am Sonntag um 10:20 Uhr. Nach der Show wird die komplette Folge bei TV Now kostenfrei zur Verfügung gestellt – dort können Zuschauer zu jeder Tageszeit die Episode anschauen.