"Das Supertalent": Geht Vanessa Mai in die Jury?

Bei „Das Supertalent“ ist Victoria Swarovski in der kommenden Staffel nicht mehr dabei. Es gibt nun Spekulationen, dass Vanessa Mai ihren Platz einnehmen soll.

Castingshow-Erfahrung hat Vanessa Mai bereits, denn sie war Jurorin bei „Deutschland sucht den Superstar“. Wird die Sängerin nun jetzt Jurorin bei „Das Supertalent“? Dazu hat sie sich jetzt bei Facebook geäußert.

„Heute kocht die Online-Gerüchteküche wieder mal auf Volldampf! Aber ich muss euch verraten - so spannend der Job in der Supertalent-Jury neben Dieter und Bruce auch wäre, ich bin gerade voll beschäftigt für mein neues Album, das am 11. August erscheinen wird“, schrieb Vanessa Mai auf ihrer Facebook-Seite.

Vanessa Mai will sich also vorerst auf ihr neues Album konzentrieren und wird daher nicht in der „Supertalent“-Jury dabei sein. Ein Ersatz für Victoria Swarovski wurde offenbar noch nicht gefunden…