"Das Supertalent": Muss Victoria Swarovski die Jury verlassen?

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Victoria Swarovski!

Wer sich gerade an den Anblick der frischverheirateten Popsängerin in der "Supertalent"-Jury gewöhnt hatte, muss sich jetzt auf eine herbe Enttäuschung gefasst machen - wie es aussieht, muss die 23-Jährige in der beliebten RTL-Show ihren Hut nehmen.

Laut Berichten der Bild soll Victoria Swarovski ihren Jurorenplatz neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell nach nur einer Staffel räumen, nach einer Nachfolgerin werde bei RTL schon auf Hochtouren gesucht.

Der Sender selbst wollte die Entscheidung bisher nicht kommentieren: "Wir geben die Jury im Juli bekannt", verlautete ein Sprecher gegenüber der Bild.

Wie es aussieht, geht das Stühlerücken in der "Supertalent"-Jury damit auch nach der Jubiläumsstaffel weiter: Nach Ruth Moschner, Sylvie Meis, Michelle Hunziker, Lena Gercke, Inka Bause und nun auch Victoria Swarovski scheint der Platz zwischen dem Poptitan und Bruce Darnell wieder freigeworden zu sein.