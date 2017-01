"Das Traumschiff": Heide Keller verlässt die Serie

Schlechte Nachrichten für alle "Das Traumschiff"-Fans. Heide Keller verlässt die Fernsehreihe. Das verriet die Schauspielerin dem Magazin "Das Neue Blatt": "Ich wollte von Bord gehen, solange ich die Gangway noch auf Stöckelschuhen verlassen kann."

Damit verabschiedet sich ein echtes Urgestein der Serie, schließlich war Heide Keller seit dem Beginn 1981 mit an Bord und blickt mittlerweile auf stolze 35 Jahre zurück. Doch zum Glück müssen sich die Zuschauer noch nicht allzu schnell von ihr als Chefhostess Beatrice von Ledebur verabschieden. Laut dem ZDF werden noch drei weitere Folgen mit ihr ausgestrahlt. Was wäre schließlich das große Jubiläum im April ohne einen der ganz großen Stars des "Traumschiffs"? Nach einer Ausstrahlung zu Weihnachten wird Heide Keller dann zu Neujahr endgültig das letzte Mal in See stechen.