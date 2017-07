Dauerregen: Es droht Hochwasser!

Noch immer hält der Dauerregen in Deutschland an. Nach Erdrutschen droht nun auch noch Hochwasser in einigen Regionen.

Unwetter-Schock: Es drohen Erdrutsche und Sturzfluten!

Die Hochwasserlage steigt dramatisch an. Besonders betroffen ist der Harz, aber auch der Thüringer Wald und Bayern. Zahlreiche Flüsse haben hohe Pegelstände erreicht. Einige Ortschaften drohen beinahe komplett abzusaufen. In Hildesheim werden bereits Evakuierungen vorbereitet. Besonders dramatisch: In Baden-Württemberg verunglückte ein 19-jähriger Fahranfänger im Starkregen tödlich mit seinem Auto.

Im Thüringer Wald können am Mittwoch nochmal 60 Quadratmeter zusammenkommen. Der Schwerpunkt des Regens verlagert sich jedoch in den Süden, denn dort sind sogar 70 Liter in 24 Stunden möglich.

Bis zum Donnerstag soll es noch weiter heftig regnen. Danach beruhigt sich das Wetter etwas und es wird wieder deutlich wärmer – und auch die Sonne soll sich dann endlich wieder mal blicken lassen. Bis dahin bleibt die Situation aber noch sehr angespannt.