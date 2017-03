Dave Franco und Alison Brie haben geheiratet

Sie haben sich getraut: "Bad Neighbors"-Star Dave Franco und seine Freundin Alison Brie haben still und heimlich geheiratet! Das bestätigte jetzt ein Sprecher der "Mad Men"-Darstellerin.

Dave Franco und Alison Brie sind seit 2011 zusammen

Das Paar hat sich 2011 bei der Mardi-Gras-Parade in New Orleans kennengelernt. Im August 2015 wurde dann bekannt, das Dave Franco seiner Liebsten einen Antrag gemacht hat. Und die sagte ja - und dass, obwohl sie eigentlich nie heiraten wiollte! Schon 2012 erklärte sie in einem Interview mit "Elle" ganz offen: "Ich weiß gar nicht, ob ich heiraten will. Ich war nie das Mädchen, das seine Traumhochzeit geplant hat. Ich habe immer meine Oscarrede geübt. Das war mein Traum." Doch dann kam der SInneswandel!

Dave Franco veränderte alles

Als Alison Brie ihren mann Dave Franco kennengelernt hat, warf sie ihre Haltung völlig über Bord. In dem "Scrubs"-Star hat sie den mann fürs Leben gefunden. "Ich habe einfach die Person getroffen, bei der ich sage: 'Ich liebe dich wirklich und ich möchte mit dir alt werden'", so Alison ganz verliebt. Und dass können sie jetzt: Als Mann und Frau...