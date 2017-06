Dave Rosser: Der "Afghan Whigs"-Gitarrist ist tot

Große Trauer um eine Musikgröße: Der Gitarrist der Rockband "Afghan Whigs", Dave Rosser, ist tot. Der Musiker erlag im Alter von nur 50 Jahren einer Darmkrebserkrankung. Die Band gab die traurige Neuigkeit nun bekannt. Dave Rosser sei "friedlich verstorben, umgeben von Liebe", heißt es in einem Statement.

Im vergangenen Oktober hatte die Gruppe die Erkrankung ihres Gitarristen öffentlich gemacht. Sie gaben daraufhin Charity-Konzerte, damit Dave Rosser seine Therapie bezahlen konnte. An der neuesten "Afghan Whigs"-Platte "In Spades" arbeitete er trotz seiner Krankheit noch mit. An der Tournee konnte er wegen seines Gesundheitszustands dann jedoch nicht mehr teilnehmen.

"Afghan Whigs" ist eine US-Band, die 1986 gegründet wurde und ist seither mit ihrer vom Soul beeinflussten Rockmusik international erfolgreich.