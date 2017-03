David Arquette: Das Baby ist da!

David Arquette kann endlich wieder über beide Ohren strahlen! Der Schauspieler und seine Frau Christina sind Eltern geworden! Nach dem dramatischen Tod seiner Schwester Alexis im Septmeber sind das endlich wieder gute Neuigkeiten für den Hollywoodstar!

David Arquette: Sein Sohn trägt einen besonderen Namen

Wie Just Jared berichtet, sind David Arquette und Christina schon am 8. März Eltern eines gesunden Jungen geworden. Und sie haben sich einen ganz besonderen Namen für den Nachwuchs ausgesucht! Das Online-Portal berichtet, dass der Kleine den Namen Augustus Alexis trägt - in Gedenken an seine verstorbene Tante. David und Christina haben bereits ein gemeinsames Kind: Den zweijährigen Charlie. Der freut sich sicherlich riesig, jetzt ein großer Bruder zu sein.

Alexis Arquette ist an Aids gestorben

Im September starb Alexis Arquette mit nur 47 Jahren. Lange hieß es, dass sie schwer krank war. Später berichtete das "People"-Magazin, dass die Transgender-Schauspielerin an Aids gestorben war. Für David Arquette und seine Familie eine schwere Zeit. Doch sein Sohn Augustus zaubert dem Star nach dieser traurigen Zeit endlich wieder ein Lächeln ins Gesicht...