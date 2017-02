David Beckham: Skandal um gehackte Emails

Ist David Beckhams Image nur gespielt? Darüber wird in den Medien gerade heftig spekuliert. Der Grund: Ein Hacker-Angriff auf Emails von ihm. Denn die sollen laut einigen britischen Medien ein nicht allzu schönes Licht auf den Fußballspieler werfen. So soll der Fußballspieler für seinen großen Wunsch - von der Queen zum Ritter geschlagen zu werden - einiges getan haben. Seine Engagement für UNICEF beispielsweise hätte diesem Ziel gedient. Und auch seine zahlreichen Bilder der Queen auf Instagram werden nun in einem ganz neuen Licht gesehen. Wollte der Kicker etwa Pluspunkte bei der britischen Monarchin sammeln, um die Chance auf einen Ritterschlag zu erhöhen? Das hat wohl leider nicht geklappt, also wurden die Helfer der Queen, die ebenfalls mitentscheiden dürfen wer zum Ritter geschlagen wird, böse beschimpft. Dies geht aus den gehackten Mails hervor. David Beckham soll abscheuliche Begriffe wie „undankbare F*****“ benutzt haben.

Sharon Osbourne kann über David Bechkham nur lachen

Beckham-Freundin Sharon Osbourne soll sich über die Angelegenheit wohl ziemlich kaputtgelacht haben. Eigentlich ist die 64-Jährige seit Jahren eng mit David Beckham und dem Rest seiner Familie verheiratet, aber laut „Mirror“ hat sie für den angestrebten Ritterschlag lediglich Hohn und Spott übrig: „Wer will Ritter werde? Nur Menschen, die seicht sind. Wirklich, ist es das, worauf du hinarbeitest? Wirklich? Schäm dich und kümmere dich um ein Leben!“ Wie die Queen die ganze Angelegenheit siegt, ist übrigens noch nicht bekannt.