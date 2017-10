David Friedrich: Nach Liebesaus ins Dschungelcamp?

Nach der "Bachelorette" ruft der Dschungel. David Friedrich war der Gewinner der letzten "Bachelorette-Staffel". Vier Monate waren er und Jessica ein Paar. Vor ein paar Tagen wurde das Liebesaus bekannt gegeben. Für David allerdings kein Grund von der Bildfläche zu verschwinden. Im Januar 2018 startet die zwölfte Staffel des "Dschungelcamps". Schon jetzt wird darüber spekuliert, wer Einzug in die australische Wildnis nimmt.

David Friedrich und das Dschungel Camp

Momentan steht die Schwester von TV-Liebling Daniela Katzenberger als potenzielle Kandidatin hoch im Kurs. Die 25-jährige Jenny Frankhauser wäre damit das zweite Familienmitglied der "Katze", welches sich den Dschungelprüfungen stellen will. Auch der Drummer der Band "Eskimo Callboy" soll nicht abgeneigt sein. So verriet David Friedrich "Très Click", dass er große Lust auf den Job hätte. Wir können also gespannt sein...