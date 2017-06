David Friedrich: Richtet sich dieser Post an die Bachelorette Jessica Paszka? - In der Vorschau zur dritten Folge deutet sich an, dass es Metal-Star (Drummer bei Eskimo Callboy) David Friedrich gar nicht in den Kram passt, dass Jessica Paszka und Johannes Haller sich ganz offensichtlich näher kommen. Möglicherweise wird in der dritten Show bereits der Kuss zwischen den beiden stattfinden, der schon in der ersten Folge kurz zu sehen war.

Bachelorette 2017: Bekommt Johannes Haller den ersten Kuss?

David Friedrich kann es sich nicht länger anschauen, wie Jessica Johannes Haller mit einem Marshmallow am Lagerfeuer füttert und zieht sich mit den Worten "Er geht mir auf'n Sack" zurück. Verständlich, denn immerhin versuchen alle in der Gunst der Bachelorette zu steigen und sehen nicht gerne, wenn jemand so augenscheinlich die Nase vorn hat. Passend dazu tauchte einen Tag vor Ausstrahlung der Folge ein kritischer Spruch bei Facebook auf.

An wen richtet sich der Spruch von David Friedrich?

"Love People, not things. Use things, not People!"

"Liebe Menschen, nicht Dinge. Benutze Dinge, nicht Menschen", steht da und wird unter anderem mit dem Hashtag #bachelorette markiert. Obendrein sehen wir Jessica Paszka und Johannes Haller bei ihrem Date Ferrari fahren und Golfen. Ob sich "Love people, not things" vielleicht auf dieses Dekadenz-Date bezieht?

Doch egal, ob es nun eine Spitze gegen Jessica Paszka und/oder Johannes Haller ist, oder einfach nur einer dieser typischen Sprüche, die mancher so auf Facebook teilt, können wir uns wohl sicher sein, dass David Friedrich zumindest noch ein bisschen weiter dabei bleiben wird. In der ersten Folge sehen wir zum Beispiel Szenen, bei denen Jessica und David Hand in Hand aus dem Meer steigen. So wie es aussieht, ist also durch den Kuss der Bachelorette und Johannes Haller noch längst nichts entschieden.