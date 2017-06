David Friedrich: So sah der Bachelorette-Liebling früher aus

David Friedrich: So sah der Bachelorette-Liebling früher aus - Huch, was ist das denn für ein Milchbubi? Mit einem Gesicht so glatt wie das von Justin Bieber schaut uns hier ein Emopony entgegen, wie man ihn zuletzt auf den Seiten von Myspace gesehen hat.

Ein Beitrag geteilt von David Friedrich (@_david.friedrich_) am 23. Feb 2017 um 2:20 Uhr

Heute trägt er einen auffälligen Schnurrbart und die Haare sind kürzer. Insgesamt ist aus dem Bubi eine wahre Rockstar-Erscheinung geworden. Und offenbar kommt sien neuer Look auch ganz hervorragend bei Bachelorette Jessica Paszka an. David Friedrich hat sich ganz schön gemacht in den letzten Jahren.

Wobei er zu der Zeit sicherlich mit seinem Emo-Look der Renner bei den Teenie-Mädchen war. Heute sind die Meinungen zu seinem damaligen Look durchaus geteilt. Einige finden den Bachelorette-Favoriten auch da schon "hot as f**k" und einfach "mega süß". Anderen springt da mehr die gewisse Ähnlichkeit zum frühen Justin Bieber ins Auge.

In einigen früheren Musikvideos von seiner Band Eskimo Callboy sieht er auch noch etwas bubihaft aus. Dabei ist er noch gar nicht all zu lange dabei. Die ersten zwei Jahre saß noch Michael Malitzki hinter den Drums. Seit 2012 erst, ist David Friedrich dabei.