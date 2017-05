David Hasselhoff: Tochter Hayley wurde verhaftet!

Gerade noch lief David Hasselhoff bei der Premiere des neuen "Baywatch" gut gelaunt über den Red Carpet, doch jetzt sollte ihm nicht mehr nach Lachen zumute sein. Denn seine Tochter Hayley wurde am Wochenende wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet!

Eigentlich ist die 24-Jährige in den letzten Jahren als Plus-Size-Model durchgestartet und kann sich vor Aufträgen kaum retten. Ist ihr der Erfolg etwa zu Kopf gestiegen? Wie das Portal TMZ berichtet, soll die schöne Blondine in ihrem Mercedes Benz auf einem Highway in Los Angeles unterwegs gewesen sein.



Wie ein Zeuge berichtet soll sie dann eingeschlafen und auf der Ausfahrt liegen geblieben sein. Auch beim Eintreffen der Polizei soll Hayley immer noch geschlafen und somit mit viel Glück keinen Unfall verursacht haben.

Hayley Hasselhoff: Bereits 2013 fuhr sie betrunken Auto

Dem Bericht zufolge soll das Auto des Models stark nach Alkohol gerochen und Hayley einen Alkoholtest nicht bestanden haben. Aus diesem Grund wurde die 24-Jährige wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinflusses festgenommen.

Nicht das erste Mal, dass die Tochter von David Hasselhoff Probleme mit dem Gesetz bekommt. Bereits 2013 hatte sich Hayley betrunken ans Steuer gesetzt und wurde erwischt. Damals erklärte sie Diätpillen dafür verantwortlich, dass der Alkoholtest so hoch ausfiel.

Auch ihr berühmter Vater hatte in der Vergangenheit Probleme mit Alkohol. Vor zehn Jahren sorgte dieser für Aufsehen, nachdem er betrunken von seiner Tochter gefilmt worden war. Mittlerweile hat er sein Leben aber wieder im Griff. Vor wenigen Tagen wurden Gerüchte laut, dass er und seine Freundin Hayley Roberts geheiratet haben sollen.