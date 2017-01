David Henrie: HIMYM-Sohn ist jetzt verlobt

Eigentlich saß er nur kurz für "How I Met Your Mother" vor der Kamera. Und doch sah man David Henrie (27) und seine Serien-Schwester Lyndsy Fonseca in allen neun Staffeln der Serie. Sie spielten die Kinder von Ted Moseby (Josh Radnor), der ihnen die Kennenlerngeschichte von ihm und der Mutter der Kinder schildert.

Der damals 16-jährige Schauspieler ist heute selbst auf dem besten Wege, bald Kinder zu haben, denen er erzählen kann, wie er ihre Mutter traf. Er machte jetzt seiner Freundin Maria Cahill einen Antrag. "Es war eine große Sache. Ich wollte etwas echt Einzigartiges machen", erklärt er gegenüber Blog De Los Angeles.

Er berichtet stolz, dass er einen privaten Helikopter angemietet hat und mit Maria einen Tag auf einer Insel verbrachte. Dann fuhr er mit ihr in eine Kirche. Dort warteten bereits Freunde und Familie auf sie. Im Kreise ihrer Liebsten ging er auf die Knie und stellte die Frage der Fragen. Sie sagte "Ja".

Und irgendwie können wir uns gut vorstellen, wie er seine Kinder in 15 Jahren auf die Couch setzt und ihnen diese Geschichte erzählt.