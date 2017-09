David & Suzan Odonkor: Süße Baby-News

Ex-Fußball-Nationalspieler David Odonkor (33) und seine Frau Suzan (30) sind seit elf Jahren verheiratet, krönten ihre Liebe vor acht Jahren mit der Geburt von Tochter Adriana – und einem Eigenheim im westfälischen Steinhagen. Die Familie öffnet für "Closer" nun exklusiv die Türen zu ihrem Liebesnest - und hielt dabei eine süße Überraschung parat...

„In der Nachbarschaft ist alles sehr harmonisch“, sagt Suzan, die mit David aktuell an der Tanzshow „Dance Dance Dance“ (freitags, 20.15 Uhr, RTL) teilnimmt. Kein Wunder, denn das 170 Quadratmeter große Eigenheim ist Suzans ehemaliges Elternhaus. Es verfügt über drei Etagen mit einer modernen Küche, einem Garten und einem großen Ess- und Wohnbereich. „Darin haben wir auch schon so manche Schritte eingeübt“, erzählt Suzan.

David Odonkor: Er hatte Flirt-Verbot

Im Keller befindet sich Davids Reich

„Ich habe da ein Zimmer für mich, da bin ich seit zwei Jahren dran, aber ich habe so viele Trikots, die noch nicht ausgepackt sind und aufgehängt werden wollen.“ Mit Freunden kann er dort Fußball gucken oder Billard spielen. Die kommen das Ehepaar ohnehin gern besuchen, um gemeinsam zu kochen und Abende auf der Couch oder der geräumigen Terrasse zu verbringen. „Wir können uns nicht vorstellen, hier wegzuziehen“, sagt Suzan. Das liegt vor allem an Tochter Adriana, die ganz in der Nähe zur Schule geht. Und daran, dass die drei in ihrem Eigenheim auch noch Platz für ein weiteres Familienmitglied hätten. Wer weiß - vielleicht gibt es also bald noch mal Nachwuchs im Hause Odonkor...

Auch bei diesem Fußballer ist offenbar Nachwuchs unterwegs: