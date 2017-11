Schauspielerin Della Reese ist tot

Hollywood trauert um eine Serien-Legende! "Ein Hauch von Himmel"-Star Della Reese ist im Alter von 86 Jahren verstorben.

Della Reese wurde 86 Jahre alt

"Im Namen ihres Ehemannes, Franklin Lett, und all ihrer Freunde und Familie teile ich mit Ihnen die Nachricht, dass unsere geliebte Della Reese gestern Abend friedlich in ihrem Haus in Kalifornien gestorben ist, umgeben von Liebe", bestätigt Serien-Kollegin Roma Downey die traurige Nachricht. Bereits am Sonntag ist Della Reese gestorben. Die Trauer um die Schauspielerin und Sängerin ist groß. Della Reese hinterlässt einen Ehemann und drei Kinder.

"Della Reese wird für immer in unseren Herzen sein."

Della Reese spielte neun Jahre lang in der Erfolgsserie "Ein Hauch von Himmel". Aber die war auch in Filmen wie "Harlem Nights" oder "Eine himmlische Kupplerin" zu sehen. Als Jazz-Sängerin wurde sie außerdem vier Mal für den Grammy nominiert.

"Durch ihr Leben und ihre Arbeit hat sie das Leben Millionen von Menschen berührt und inspiriert. Sie war wie eine Mutter für mich und ich hatte das Privileg, mit ihr Seite an Seite so viele Jahre für 'Ein Hauch von Himmel' zu arbeiten. Ich weiß, dass der Himmel an diesem Tag einen neuen Engel bekommen hat. Della Reese wird für immer in unseren Herzen sein. Ruhe in Frieden, süßer Engel. Wir lieben dich", verabschiedet sich ihre Serien-Kollegin Roma Downey von dem beliebten TV-Star.