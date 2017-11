Delmenhorst: Obdachlose wird schwer misshandelt und stirbt

Grausame Tat in Delmenhorst: Eine Obdachlose wurde in Delmenhorst schwer misshandelt. Kurz danach ist die 51-Jährige gestorben.

Die Frau starb am Wochenende auf dem Gelände eines ehemaligen Rangierbahnhofes. Nähere Hintergründe zu der Tat sind noch völlig unklar. Eine Polizeisprecherin sagte, dass die Ermittlungen laufen. „Schwere Misshandlungen und Obdachlosenmilieu sind das einzige, was wir gerade sicher veröffentlichen können“, so die Polizei gegenüber der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

Die Frau hat offenbar so schwere Verletzungen davongetragen, dass sie nach der brutalen Tat gestorben ist. Weitere Details wollte die Polizei bisher noch nicht bekanntgeben. Noch könne auch nicht gesagt werden, woher das Opfer stammt.