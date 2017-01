Demi Lovato ist wieder Single!

Auch das Jahr 2017 verschont uns nicht vor traurigen Trennungsnews. Diesmal hat es Sängerin Demi Lovato erwischt! Wie "TMZ" berichtet, hat sich die hübsche 24-Jährige von ihrem Freund, dem UFC-Kämpfer Luke Rockhold, getrennt.

Im Sommer lernten sich Demi Lovato und der Sportler kennen. Erst im November gaben sie dann ihre Beziehung bekannt. Doch so schnell wie es gefunkt hat, war es leider auch wieder vorbei. Über die Gründe der Trennung ist nichts bekannt. Doch wie es scheint, ist Demi gar nicht so traurig über das Liebes-Aus.

Hat Demi Lovato schon einen Neuen?

Die Sängerin hat Silvester nämlich trotz Trennung nicht alleine gefeiert! Sie stieß zusammen mit dem brasilianischen MMA-Fighter Guilherme "Bomba" Vasconcelos an. Beide sollen sich prächtig verstanden haben. Ob es auch zwischen ihnen gefunkt hat?

Ein von Guilherme "Bomba" Vasconcelos (@bombatuf) gepostetes Foto am 1. Jan 2017 um 1:21 Uhr

Demi Lovato lässt momentan wohl einfach nichts anbrennen. Vielleicht will sie sich ja nach der langen Beziehung mit Ex Wilmer Valderrama einfach mal austoben! Das Paar gab erst im Juni nach sechs gemeinsamen Jahren ihre Trennung bekannt."Das war eine unglaublich schwere Entscheidung für uns beide, aber wir haben realisiert, dass wir als beste Freunde besser sind", hieß es damals von beiden. Jetzt scheint zumindest Demi mächtig in Flirtlaune zu sein...