Denise Temlitz: Enttarnt sie dieses Foto als schwanger?

Als zum letzten Mal Babygerüchte um Ex-Bachelor-Kandidatin und ihren Verlobten Patrick C.auftauchten, wurden diese noch heftig dementiert. Nun sorgt Denise Temlitz selbst erneut für Gerüchte.

Mit nacktem Rücken zeigt sie sich bei Facebook und fragt die Fans ob sie sich noch weiter tätowieren lassen soll. Doch auch wenn Denise hier mit nackter Haut und tätowierten Kurven ein echter Hingucker ist, bleibt der Blick doch an etwas, was im Hintergrund zu sehen ist, hängen. Auf dem Couchtisch liegt das Magazin "Baby Care", ein Magazin das von Schwangerschaftsgymnastik bis zur Ernährung Tipps und Hilfe für werdende Mütter anbietet.

Die Zeitschrift und die Creme, die direkt daneben steht, fällt auch den Fans von Denise Temlitz auf. Es wird sogar vermutet, dass die Zeitschrift nicht ganz zufällig da liegt. In der Tat fällt auf, dass in dem Wohnzimmer nichts herumliegt und alles an seinem Platz ist. Lediglich die Creme und die Baby-Zeitschrift liegen praktisch in der Mitte des Bildes...