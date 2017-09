Denise Temlitz macht es offiziell: Pascal Kappés von BTN ist ihr neuer Freund - "Stunde der Wahrheit: Schwierig, die richtigen Worte zu finden und eigentlich möchte ich mich auch gar nicht großartig erklären müssen, denn es zählt nur, dass wir glücklich sind", schreibt Ex-Bachelor-Kandidatin Denise Temlitz bei Instagram. Dabei zeigt sie sich mit einem jungen Mann, der uns irgendwie bekannt vorkommt.

Offizielles Liebes-Aus: Denise Temlitz & Patrick Cuninka haben sich getrennt

Erst vor zwei Monaten ging die Beziehung von Denise Temlitz und Patrick C. in die Brüche. Von Baby und Hochzeit war zeitweise sogar die Rede. Doch jetzt gibt es wohl wirklich kein zurück mehr, denn in Pascal Kappés hat Denise einen neuen Mann für solche Pläne gefunden. Ihn kennen wir bereits von "Berlin - Tag und Nacht", wo er David spielt. Dazu ist er auch noch der amtierende Mr. Saarland. Ein Mann ganz nach Denises Geschmack.

Ein Beitrag geteilt von D E N I S E T E M L I T Z (@denise_temlitz_official) am 24. Sep 2017 um 7:24 Uhr

Offenbar bahnte sich die Liebe der beiden schon länger an, wie Denise Temlitz auf Instagram gesteht. Doch erst seit einigen Tagen seien sie und Pascal Kappés sich ihrer Beziehung so sicher, dass sie diese auch öffentlich zeigen möchten. Ihr Ex-Freund Patrick C., der sich schon längst nicht mehr als Person der Öffentlichkeit sieht, hat sich dazu bislang noch nicht geäußert und wird das wohl auch nicht tun. Seit der "Bachelorette"-Show habe er das Leben in der Öffentlichkeit hinter sich lassen wollen.