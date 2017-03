Denise Temlitz: Verlobung mit Patrick Cuninka?

Es sieht aus wie ein simples Pärchenfoto, doch bei den Fans von Patrick Cuninca und Denise Temlitz sorgt es für ganz schön viel Aufruhr! Und zwar wegen einem klitzekleinen Diamanten...

Zeigt Denise Temlitz ihren Verlobungsring?

Denise Temlitz sitzt auf dem Schoss von ihrem Schatz und hat ihre Hand auf ihren Beinen liegen. Und an ihrem Ringfinger funkelt ein wunderschöner Ring. Etwa ein Verlobungsring? Das fragen sich auch die Anhänger des Paares! Doch das Paar schweigt zu der Frage!

Patrick Cuninka und Denise Temlitz wollen heiraten

Das Denise Temlitz und Patric Cuninca aber bald schon den großen Schritt wagen, daraus machen sie kein Geheimnis. In einem Facebook Live-Video verrieten sie bereits im Juli, dass sie ihre Beziehung amtlich machen wollen. Allerdings erst in zwei Jahren. Kurz darauf schürten sie auch Gerüchte um ein möglisches Hochzeitsdatum. Auf Snapchat Patrick Cuninca damals sein Frühstücksbrot samt Zettelchen von seiner Liebsten, mit der verdächtigen Botschaft: "07.04.2018 I love you! Wir sind eh unzertrennlich!" Doch auch da stand die Verlobung immer noch aus.

Jetzt scheint es so, als wäre der "Bachelorette"-Star vor Denise Temlitz endlich auf die Knie gegangen. Dann steht einer Hochzeit 2918 ja nichts mehr im Wege...