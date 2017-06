Dennis Diekmeier: HSV-Star wird zum 4. Mal Vater

Dennis Diekmeier: HSV-Star ist zum 4. Mal Vater geworden - Wenn es privat so gut läuft, dann lassen sich wohl auch die beruflichen Tiefschläge etwas besser verkraften. HSV-Star Dennis Diekmeier und seine Frau Dana werden zum vierten Mal Eltern. Sie verkündeten die freudige Nachricht selbst auf Instagram.

"DD6 #superhappy #wearefamily #diekmeier", schreibt die werdende vierfach-Mutter Dana zu einem Foto von ihrem Bauch. Alle in der Familie haben die Initialen "D.D." und vermutlich wollen die Diekmeiers dieser Tradition auch treu bleiben. So heißen ihre Kinder Dalina (1), Dion (3) und Delani (6).

Ein Beitrag geteilt von Dana Diekmeier (@danadiekmeier) am 19. Jun 2017 um 3:08 Uhr

Bis der insgesamt sechste kleine Diekmeier auf die Welt kommt, ist es wohl noch eine ganze Weile hin. Der Bauch von Dana Diekmeier ist noch völlig flach. Derzeit sonnt sich das Tattoo-Pärchen der Fußball-Bundesliga auf Kreta und genießt die freien Tage.

In den letzten Jahren war es beruflich für Dennis Diekmeier ziemlich stressig. Immer wieder kämpfte der HSV mit dem Abstieg aus der Bundesliga und kommt aus dem Leistungstief nicht so richtig heraus. Da kann der Abwehrspieler froh sein, dass es bei ihm in der Familie so viel besser läuft.