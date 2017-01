Der Bachelor 2017 legt Kuss-Beichte ab: Mit so vielen Kandidatinnen hat Sebastian Pannek geknutscht!

Ab Mittwoch, dem 1. Februar 2017 ist es wieder soweit, der Bachelor sucht für RTL die Liebe seines Lebens. Diesmal schickt der Sender Hingucker Sebastian Pannek ins Rennen und der hat 22 attraktive Kandidatinnen zur Verfügung, die er in Miami beschnuppern darf. Nun gab es in der Vergangenheit durchaus auch Singlemänner, die die Gunst der Stunde nutzte und sich hemmungslos durch die Bachelor-Kandidatinnen durchgeknutscht haben. Stets mit dem Argument im Rücken, das Bauchgefühl würde doch erst beim Küssen auf Touren kommen. Und wie sieht das bei Sebastian Pannek aus? Die aktuelle Bachelor-Staffel ist bereits abgedreht, wie viele Ladys hat Sebastian wohl geküsst? Nun hat der charmante Single "Bild" gegenüber tatsächlich eine Kuss-Beichte abgelegt: „Viel oder wenig ist ja relativ. Küssen ist auf jeden Fall zum Kennenlernen wichtig. Wenn man dabei keine Schmetterlinge im Bauch hat, kann es auch nicht die Richtige werden.“

Hoffentlich hat Sebastian Pannek nicht die Falsche geküsst

Da dürfen sich die Zuschauer ja auf was freuen. Bleibt nur zu hoffen, dass Sebastian Pannek auch mit den richtigen Kandidatinnen geknutscht hat. Denn tatsächlich haben sich wohl ein paar Damen in die Kuppelshow geschlichen, die eigentlich schon in festen Händen sind. Schlimm genug, dass die sich überhaupt beim Bachelor anmelden. Da kann man den Partnern zu Hause und auch dem suchenden Sebastian Pannek nur wünschen, dass die Ladys wenigsten ihre Manieren soweit im Griff haben, mit dem Bachelor nicht weiter auch Tuchfühlung zu gehen. „Der Bachelor“ ab dem 1. Februar 2017 immer mittwochs um 20:15 Uhr auf RTL.